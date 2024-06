Centros de tratamento de diabetes vão poder recorrer a empresa que ficou em segundo lugar no concurso de bombas de insulina

Suspensão preventiva por parte do Infarmed deve-se a alerta que chegou do Reino Unido. Em Portugal há relatos que, de vez em quando, equipamentos apresentam alguns valores que são discrepantes.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) revelaram nesta segunda-feira que os centros de tratamento de diabetes vão poder recorrer a outra empresa, enquanto o Infarmed mantiver a “suspensão temporária” que aplicou às bombas de insulina inteligentes da Medtrum. Esta foi a empresa que ficou classificada em primeiro lugar no concurso público internacional adjudicado a 9 de Maio de 2024 para o fornecimento dos novos equipamentos.

Em causa está o facto de os dois maiores lotes deste concurso (com 1233 e 743 destas novas bombas de insulina) terem sido adjudicados à empresa Medtrum, cujos aparelhos, segundo escreve na edição de hoje o Jornal de Notícias, foram objecto de um alerta de risco por parte de uma associação de diabetologistas inglesa e a sua utilização estar suspensa preventivamente por decisão da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed).

Há pelo menos dez doentes que em Portugal também estão a utilizar estas bombas ao abrigo dos testes de usabilidade e que, “de vez em quando, apresentam alguns valores que são discrepantes”, confirmou ao PÚBLICO João Raposo, director clínico da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP), que compreende a decisão preventiva do regulador do medicamento e apela a uma decisão rápida para que mais doentes possam começar a beneficiar destes equipamentos de nova geração.

Contactados pelo PÚBLICO, os SPMS esclareceram que “a suspensão da comercialização de dispositivos médicos é uma competência do regulador (Infarmed), que visa a protecção e segurança do doente” e que, “tratando-se de uma suspensão temporária e não definitiva, os centros de tratamento podem recorrer ao concorrente classificado em segundo lugar para os dois primeiros lotes, até à clarificação. O lote 3 não apresenta qualquer tipo de situação de suspensão”, pelo que os 28 centros de tratamento reconhecidos no país podem desde já avançar com a aquisição destas bombas para serem usadas pelos doentes diabéticos. O segundo classificado no concurso dos lotes 1 e 2 foi a Vital Aire.

Segundo os SPMS, a divisão em lotes deveu-se à necessidade de aumentar a concorrência e a atractividade do mercado português. Até à realização deste concurso, existia apenas uma empresa a actuar em Portugal com este tipo de dispositivo médico (a Medtromic), pelo que os SPMS decidiram dividir o concurso em três lotes: um primeiro com 1233 unidades; um segundo com 743 (ambos ganhos pela Medtrum); e um terceiro de 466 bombas (que foi ganho pela Tandem). O critério de adjudicação de cada lote foi o preço, revelaram os SPMS.

João Raposo, director clínico da APDP, confirmou que a associação já foi contactada pelo Programa Nacional para a Diabetes da Direcção-Geral da Saúde para uma reunião no dia 1 de Julho, na sequência desta situação. Espera que o Infarmed e os SPMS encontrem rapidamente uma solução para ultrapassar este problema, uma vez que este “é um investimento necessário” e com vantagens para o tratamento dos doentes e para os serviços de saúde. “O Infarmed está a fazer o que tem de fazer. Mas quanto mais depressa se encontrar um plano B, melhor”, disse, lembrando que este é um processo que já leva alguma demora, uma vez que o objectivo era que o concurso estivesse concluído até ao final de Março. O objectivo do anterior Governo era que, até 2026, 15 mil doentes diabéticos passassem a utilizar estes equipamentos.

No passado dia 12, a associação de diabetologistas britânica (Association of British Diabetologists) emitiu um alerta sobre os dispositivos da empresa Medtrum, alegando que alguns utilizadores tiveram reacções adversas, incluindo risco acrescido de hipoglicemia, o que terá suscitado esta suspensão preventiva por parte do Infarmed.