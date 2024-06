O que afasta os jovens da UE?

O voto nas Eleições Europeias abre portas à coesão e ao sentimento de unidade a nível internacional. Quando se trata de ter o boletim de voto em dia, a geração mais informada de sempre não fica à frente. De que forma poderão os likes e shares ser transformados em participação activa?

Miguel Ribeiro, Luísa Barateiro e Francisco Paupério reflectem sobre o porquê de os jovens apanharem constantemente o comboio da abstenção.

Neste episódio, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, os estudantes Leonor Almeida, Matilde Ricardo, Rodrigo Santos e Tiago Bártolo investigam a relação dos jovens portugueses com as Eleições Europeias.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

Reportagem de Leonor Almeida, Matilde Ricardo, Rodrigo Santos e Tiago Bártolo. Coordenação de Luana Plácido. Genérico de Luís Batista e design de Carlota Real e Cláudia Martina.

