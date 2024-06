O couraçado de Putin-Kim

A recente visita de Vladimir Putin à Coreia do Norte encheu-se de toda a pompa e circunstância, com uma espetacularidade visual que poderia ter sido glorificada pelas lentes do cineasta soviético Serguei Eisenstein. Os tempos são outros, mas encontramos ali uma certa vontade de recriação dos laços de amizade do tempo da Guerra Fria que uniram o regime comunista soviético ao regime norte-coreano. Para lá da coreografia propagandística, as cenas a cores garridas atuais têm tanto de pavoroso como de patético. As contrariedades da guerra na Ucrânia deixaram Putin sozinho na sala, faz birra e procura consolo nos parceiros malcomportados.

