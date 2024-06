Linha Verde do Metro de Lisboa interrompida

A circulação de comboios na linha Verde do Metropolitano de Lisboa está interrompida há cerca de duas horas, desde as 15h40 desta segunda-feira, entre o terminal de Telheiras e a estação do Martim Moniz.

"De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", admite o Metropolitano, num breve comunicado divulgado online. "O Metro está a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação o mais breve possível."

A circulação de comboios da linha Verde mantém-se apenas na Baixa, entre as estações do Rossio e Cais do Sodré. Estão, portanto, suspensas as ligações à linha Vermelha, na estação da Alameda, e à linha Amarela, no Campo Grande.

Sem adiantar mais detalhes, a empresa lisboeta refere apenas que a interrupção se deve a "causa alheia ao Metro".

Até ao momento, não há previsões sobre quando será possível o regresso à normalidade.