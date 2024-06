Actor de Piratas das Caraíbas morreu em ataque de tubarão no Havai

O actor Tamayo Perry morreu depois de ter sido atacado por um tubarão, enquanto surfava em Oahu, no Havai, neste domingo. Perry era também nadador-salvador e praticava surf profissionalmente. Como actor, integrou o elenco do quarto filme de Piratas das Caraíbas, Por Estranhas Marés (2011)​, e participou num episódio da série Hawai Força Especial. Perry acabou por não resistir aos ferimentos de “mais do que uma dentada” de tubarão, confirmaram as autoridades, em declarações à imprensa local.

Os serviços de emergência foram chamados à praia de Malaekahana, por volta das 13h, na sequência de um acidente com um surfista. Tratava-se, afinal, de Tamayo Perry, que foi declarado morto ainda no local, depois de os paramédicos o terem trazido até à costa com a ajuda de um jet ski. Não foram revelados mais detalhes sobre o incidente.

“Tamayo era um lendário homem do mar e muito respeitado. Cresceu aqui mesmo e era um grande membro da nossa equipa de segurança dos oceanos”, lamentou o presidente da Câmara, Rick Blangiardi, que classifica a morte do actor como “trágica”.

O chefe da equipa de Segurança dos Oceanos de Honolulu, Kurt Lager, descreveu o actor como “muito amado” por toda a comunidade de Oahu, onde Tamayo Perry nasceu há 49 anos. “A personalidade de Tamayo era contagiante e, por muito que as pessoas gostassem dele, ele gostava ainda mais de toda a gente”, elogiou, acrescentando que tinham sido divulgados avisos de perigo para ataques de tubarão naquela zona, na sequência do incidente.

Tamayo Perry tinha-se estreado nas competições de surf em 1999, de acordo com a página do campeonato mundial da modalidade, e era nadador-salvador profissional desde Julho de 2016. Este não terá sido o primeiro incidente do actor no mar, conta-se na biografia disponível no site da empresa Oahu Surfing Experience, onde dava aulas. Sem detalhar, falava sobre ter surfado “a onda mais mortífera”, num acidente “quase fatal”, por culpa da falta de cuidado de “outros”.

De acordo com o site da Divisão de Recursos Aquático do governo do Havai, este é o primeiro ataque fatal de tubarões em 2024. Desde Janeiro, foram atacados três surfistas, que sobreviveram com alguns ferimentos. Mas, em Dezembro de 2023, ano em que se registaram oito incidentes, o surfista Jason Carter não sobreviveu depois de perder a perna esquerda num ataque de um tubarão com dois a três metros de comprimento.