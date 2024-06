Açores e Vítor Adão entre os vencedores dos Prémios AHRESP

Já são conhecidos os vencedores dos prémios anuais promovidos pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal naquela que foi a sua edição mais participada de sempre, com 424 candidaturas e mais de 36 mil votos recebidos.

Os Açores, com as suas Rotas Açores, foram eleitos o Destino Revelação do ano; enquanto Vítor Adão, chef do restaurante Plano, em Lisboa conquistou a categoria Jovem Empreendedor; e Lídia Brás, chef do Stramuntana, em Vila Nova de Gaia, venceu a categoria Embaixador Gastronómico. Já o Solar dos Presuntos, casa icónica das Portas de Santo Antão, em Lisboa, conquistou o galardão de Melhor Restaurante, e a Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa (Alentejo), o de Melhor Alojamento Turístico.

Entre as dez categorias abertas a votos do público nesta oitava edição destaque ainda para as duas que premeiam projectos de impacto ambiental e social, entregues ao Cooking and Nature Emotional Hotel (em Alvados, categoria Sustentabilidade Ambiental), e à iniciativa Turismo com Propósito, na categoria Estabelecimento Solidário, desenvolvida pela Fundação ADFP que, “em pouco mais de 30 anos, se tornou na instituição que mais pessoas com deficiência emprega em Portugal”, nomeadamente no Conímbriga Hotel do Paço, no Hotel Parque Serra da Lousã, no Parque Biológico da Serra da Lousã, no Templo Ecuménico Universalista e em vários espaços de cafetaria e restauração, sublinha a fundação em comunicado.

A vitória nas demais categorias foi atribuída ao programa Aldeias com História, do Jornal do Centro (categoria Turismo nos Media); à Bookinxisto, plataforma de reservas das Aldeias do Xisto (categoria Marcas à Mesa e Marcas na Cama); e a Sandra Teixeira, da Cozinha dos Lóios, no Porto (categoria Profissional do Ano).

Os Prémios AHRESP, que desde 2015 distinguem “empresas, instituições, estabelecimentos, regiões, eventos, produtos, serviços e profissionais dos sectores da restauração, do alojamento e da promoção turística em Portugal”, coroaram ainda três personalidades nas categorias Prestígio, eleitas pela comissão de honra: Anthony Gonçalves, do restaurante Kanopi (EUA), na categoria Portugueses Lá Fora; Fernando Nunes, presidente da Visabeira, na categoria de Personalidade do Ano; e D. Jorge Ortiga, arcebispo de Braga de 1999 a 2021, e “o principal impulsionador e promotor da candidatura do Santuário do Bom Jesus a Património Mundial da UNESCO”, aponta a nota de imprensa da AHRESP.