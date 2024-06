Trabalhadores menos qualificados e com salários baixos são os que mais valorizam semana de quatro dias

A generalidade dos trabalhadores abrangidos pelo projecto-piloto da semana de quatro dias considera que a redução do tempo de trabalho, que foi em média de 12% (para 36,5 horas semanais), tem um valor correspondente a 28% do seu salário. Mas são as pessoas com baixas qualificações, salários inferiores a 1100 euros e menos flexibilidade de horários que mais valorizam este benefício, indicando um valor que chega a ser de 36,7% do salário.

