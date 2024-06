Contas públicas com défice de 0,2% nos primeiros três meses do ano

No primeiro trimestre, ainda com o anterior Governo em funções, saldo orçamental registou diminuição de 811 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado, regressando a um défice.

Depois do excedente recorde de 1,2% registado em 2023, as contas públicas portuguesas voltaram, no arranque deste ano, para um saldo ligeiramente negativo, que confirma os desafios que o novo Governo poderá enfrentar para cumprir a meta de atingir novamente um excedente no final de 2024.

De acordo com os dados das contas nacionais divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as Administrações Públicas registaram no primeiro trimestre deste ano um défice de 119 milhões de euros, um valor que corresponde a 0,2% do produto interno bruto (PIB) verificado no mesmo período de tempo.

O saldo do trimestre é 811 milhões de euros mais negativo do que o verificado no mesmo período do ano anterior, altura em que se verificou um excedente de 1,3%.

As contas públicas do primeiro trimestre já tinham sido alvo de polémica no início de Maio quando o actual ministro das Finanças acusou o anterior executivo governamental de ter deixado as contas públicas “bastante pior" do que o esperado.

Joaquim Miranda Sarmento apresentou na altura os dados da execução orçamental em contabilidade pública divulgados pelo Ministério das Finanças e que mostravam uma deterioração do saldo orçamental no primeiro trimestre (período em que o anterior Governo estava ainda em funções) de quase 2300 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior.

Agora, os dados do INE, que usam a metodologia adoptada no cálculo do saldo orçamental reportado a Bruxelas, mostram uma deterioração do saldo bastante mais moderada, mas mesmo assim a suficiente para as contas terem passado de um excedente de 1,3% do PIB no primeiro trimestre do ano passado para um défice de 0,2% no primeiro trimestre deste ano.

Os números confirmam a dificuldade que o Governo pode agora ter em, até ao final do ano, compensar o défice de 119 milhões apresentado nos primeiros três meses e regressar a um saldo positivo até ao final do ano.

Há duas semanas, o Banco de Portugal, assinalando a adopção ao longo deste ano de diversas medidas de acréscimo da despesa e redução da receita, como o corte no IRS aprovado na Assembleia da República, alertou para o risco de se estar a caminhar para um défice público já durante este ano.

Ainda assim, em anos anteriores, houve diversas ocasiões em que o saldo final do ano acabou por ser mais positivo do que o registado nos três primeiros meses.

Em 2022, depois de um défice de 0,6% no primeiro trimestre, registou-se um défice de 0,3% no final do ano, e em 2021, o défice foi de 5,7% nos primeiros três meses e de 2,9% na totalidade do ano.

Nos dados apresentados esta segunda-feira, o INE dá conta que a explicar o regresso a um défice está o facto de, no primeiro trimestre deste ano, se ter verificado, face ao mesmo período do ano anterior, um aumento de 7,3% da receita e de 11,0% da despesa.