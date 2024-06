Leipzig recebe “final” para Itália e Croácia

O campeão europeu e o terceiro classificado do último Mundial não podem perder na terceira jornada do Grupo B do Alemanha 2024.

O primeiro lugar está entregue à Espanha e, esta noite (20h, RTP1), a pressão estará toda do lado da Itália e da Croácia. O Grupo B do Campeonato Europeu será o segundo a ficar com as suas contas no Alemanha 2024 encerradas e o duelo em Leipzig, entre o campeão europeu e o terceiro classificado do último Mundial, será uma “final” para as duas equipas. Os italianos vão entrar em campo com o conforto de assegurarem a presença nos oitavos-de-final com um empate, mas as fracas exibições da “squadra azzura” nos dois primeiros jogos servem de estímulo para a sempre imprevisível Croácia.

De todos os jogos que compõe o cartaz da última ronda da fase de grupos do Euro 2024, o confronto no Leipzig Stadium será consensualmente catalogado como o mais aguardado e de mais difícil previsão.

Colocados no arranque da prova no grupo de selecções que podiam aspirar a lutar pela conquista da competição, italianos e croatas tiveram uma entrada em falso neste Europeu. Se no confronto com a Espanha nenhuma das equipas mostrou capacidade para contrariar a supremacia da “roja”, contra a combativa Albânia houve equilíbrio, mas mais fortuna para a Itália, que conseguiu vencer, ao contrário da Croácia - um golo do albanês Klaus Gjasula no minuto 95 retirou a vitória aos croatas.

Assim, com a Albânia ainda na luta - jogará à mesma hora com a Espanha, que deverá rodar os seus jogadores -, no décimo capítulo dos duelos entre italianos e croatas, onde ninguém pode perder, estão reunidos todos os ingredientes para se manter a tendência dos nove confrontos anteriores, marcados sempre pelo equilíbrio, mas com ligeira supremacia da formação dos Balcãs: três vitórias para a Croácia, cinco empates e um triunfo para a Itália – saldo de 10-10 em golos.

Para além das dúvidas deixadas pela exibição medíocre contra a Espanha, a Itália de Luciano Spalletti não deverá contar com Federico Dimarco - o lateral do Inter treinou de forma condicionada nos últimos dias – e terá pela frente uma Croácia confiante. Bruno Petkovic, avançado croata que jogou seis épocas nas ligas transalpinas, afirmou na antevisão da partida que “contra a Espanha, a Itália mostrou algumas fraquezas” que “podem ser úteis” aos croatas.