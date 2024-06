Húngaro Varga sofreu várias fracturas no rosto e deverá ser operado

Futebolista húngaro lesionou-se com gravidade no jogo entre a Hungria e a Escócia.

O futebolista húngaro Barnabás Varga, que no domingo à noite foi hospitalizado, após um violento choque com o guarda-redes escocês Angus Gunn, sofreu "múltiplas fracturas" no rosto, informou a federação húngara.

Em informação na rede social X, aquele organismo federativo indica que "muito provavelmente" o jogador terá de ser operado.

O incidente aconteceu no jogo entre Hungria e Escócia (1-0), da terceira e última jornada do grupo A no Euro 2024, num lance em que Varga foi atingido pelo cotovelo do guardião escocês e caiu desamparado com a nuca, perdendo a consciência.

Durante os primeiros socorros no relvado, o futebolista foi isolado, com os companheiros a segurarem um cobertor de protecção enquanto o avançado era assistido e antes de seguir para uma unidade hospitalar, já consciente.

"Fracturou vários ossos e sofreu uma concussão. Provavelmente será operado", adiantou a federação.

A Hungria acabou por vencer a Escócia, por 1-0, com um golo marcado aos 90+10, por Kevin Csoboth, ex-jogador do Benfica, mas é difícil, com apenas três pontos, ficar entre os quatro terceiros melhores dos seis grupos.