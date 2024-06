Diogo Costa diz ter aprendido com erros no Qatar

O guarda-redes Diogo Costa afirmou nesta segunda-feira ter "aprendido com os erros" cometidos no Mundial 2022, em que Portugal foi eliminado nos quartos-de-final com Marrocos, e espera fazer uma melhor campanha no Euro 2024 de futebol, na Alemanha.

"É verdade que no último Mundial não estive no meu melhor. Espero ter aprendido com os erros. Do meu lado, posso garantir trabalho e a promessa que darei sempre o meu melhor", afirmou Diogo Costa, em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino da selecção nacional em Marienfeld.

No Qatar, naquele que foi a primeira fase final do guardião do FC Porto, Portugal acabou eliminado por Marrocos, por 1-0, com Diogo Costa a ficar muita mal na "fotografia" no golo dos norte-africanos.

No Euro 2024, o guarda-redes de 24 anos, em dois jogos, leva apenas um golo sofrido, frente à República Checa, e tem somado poucas intervenções.

"O golo com a República Checa foi um pouco frustrante, porque passei o jogo todo sem ter de fazer uma intervenção clara. Mas, é bom sinal que a bola chegue poucas vezes à nossa defesa. É sinal da atitude e da união da nossa equipa", disse o internacional português por 24 ocasiões.

Com Portugal apurado para os oitavos-de-final e com o primeiro lugar garantido no Grupo F, Diogo Costa assumiu que ainda não sabe se vai jogar contra a Geórgia, no encontro que fecha o agrupamento, ou se o seleccionador Roberto Martínez irá dar minutos a José Sá ou Rui Patrício, os outros dois guarda-redes da selecção.

"Estou preparado para tudo o que tiver que acontecer. Claro que cada um tem a sua ambição em jogar e dar o seu contributo. Existe uma grande amizade, uma amizade sólida entre os guarda-redes e isso vai dar-nos força para o resto dos jogos. O seleccionador ainda não disse quem vai jogar, mas o que mais importa é que a selecção ganhe", lembrou.

Costa recordou ainda os seus primeiros passos no futebol e confessou que, inicialmente, nem lhe passava pela cabeça ser guarda-redes.

"Na altura, não pensava muito na baliza, gostava mais de rematar à baliza. Mas, depois, tive de experimentar uma posição, fui para a baliza, correu muito bem e ficou", concluiu.

O Geórgia-Portugal está agendado para quarta-feira, às 20h horas de Lisboa, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.