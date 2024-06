Terça na TV: Agatha Christie, Céline Dion e Diane Von Fürstenberg

CINEMA

O Grande Ditador

Star Movies, 17h09

Uma sátira burlesca de Charles Chaplin a Hitler e ao nacional-socialismo, apesar de o realizador mais tarde ter declarado que, se na altura da rodagem tivesse ideia da verdadeira extensão das atrocidades nazis, “nunca poderia ter gozado com tal insanidade homicida”. O filme, rodado em segredo no final da década de 1930, estreou-se nos EUA em 1940, em plena II Guerra Mundial e foi banido, pelo próprio Hitler, da Alemanha e de todo o território ocupado. Uma das mais importantes obras de Chaplin.

MIB - Homens de Negro

AXN Movies, 21h10

O agente K (Tommy Lee Jones) pertence aos super-secretos serviços de imigração norte-americanos para extraterrestres há 40 anos. O agente J (Will Smith), o novo parceiro de K, vem da Polícia de Nova Iorque e está habituado a perseguir apenas seres humanos. Juntos vão ter de desmontar um complô intergaláctico e apanhar em poucas horas um terrorista alienígena (Vincent D’Onofrio) - mais parecido com uma nojenta barata gigante - que foi enviado à Terra para matar dois embaixadores de outra galáxia. Uma comédia de acção e ficção científica de 1997, foi realizada por Barry Sonnenfeld e escrita por Ed Solomon a partir da banda desenhada homónima de Lowell Cunningham, foi nomeado pela Academia de Hollywood nas categorias de melhor direcção artística, banda sonora e caracterização, tendo conquistado o Óscar na última categoria. Deu origem a duas sequelas, que passam amanhã e depois de amanhã, e também um spin-off.

Um Sonho de Mulher

RTP2, 22h56

Em 1990, Garry Marshall assinou esta variação d’A Gata Borralheira que tem a sua Cinderela numa prostituta de Hollywood e o príncipe encantado num milionário que lhe paga para passar uma semana a acompanhá-lo. Julia Roberts e Richard Gere formam aqui um dos mais célebres pares românticos do cinema. Era para ser um filme mais dramático e escuro, a explorar questões de classe e sexo, mas, nas mãos de Marshall, acabou por se transformar numa comédia romântica ao som de Roy Orbison. Pelo papel, Roberts foi nomeada para o Óscar e ganhou um Globo de Ouro.

SÉRIE

Jana - Marcada Para a Vida

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Com Madeleine Martin no papel principal, esta minissérie sueca que chegou aos ecrãs do seu país natal em Março baseia-se no livro homónimo de Emelie Schepp lançado em 2013. Jana Berzelius é uma promotora de justiça assistente em Norrköping que começa a investigar uma série de homicídios que estão ligados a ela própria através de uma cicatriz na forma de um símbolo estranho que ela tem na nuca. Vai descobrir algo muito perturbador sobre um passado do qual não se lembra...

Porque Não Pediram a Evans? - Obras de Agatha Christie

RTP2, 1h

Em 2022, Hugh Laurie – sim, esse mesmo, o actor cómico britânico que durante anos foi o Dr. House da série americana homónima – pegou no policial de Agatha Christie publicado em 1934 e fez esta adaptação de três episódios que é escrita e realizada por ele, além de o ter a representar. Bobby Jones (Will Poulter) é um jovem filho de um vigário que, a jogar golfe, perde uma bola e descobre um homem prestes a morrer que, antes do último fôlego, faz a pergunta que dá o nome à história. Com a ajuda da sua amiga, a socialite Lady Frankie Derwent (Lucy Boynton), vai tentar perceber o que é que isso quer dizer. O elenco inclui ainda Emma Thompson, Jim Broadbent, Maeve Dermody ou Conleth Hill.

DOCUMENTÁRIOS

I Am: Céline Dion

Prime Video, streaming

Estreia. Irene Taylor Brodsky, que em 2009 foi nomeada para um Óscar pela curta documental The Final Inch, sobre a tentativa de erradicar a poliomielite, e tem feito também documentários como Beware the Slenderman, assina este filme sobre Céline Dion, a mega-famosa cantora canadiana, mais especificamente quebequense. Foca sobretudo a batalha de Dion com a síndrome da pessoa rígida, uma doença neurológica rara cujo diagnóstico ela revelou no final de 2022.

Diane Von Furstenberg: Mulher no Comando

Disney+, streaming

A estilista belga Diane von Fürstenberg é o foco deste documentário assinado por Trish Dalton e Sharmeen Obaid-Chinoy em que se traça a ascensão deste vulto do mundo da moda, bem como a criação do seu império.