Plano de Verão “está a ser cumprido sem qualquer dificuldade”, diz Direcção Executiva do SNS

Direcção Executiva do SNS explica que as 12 urgências de obstetrícia e pediatria que este domingo apresentam constrangimentos “estão a funcionar em rede com outras unidades”.

A Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) assegura que o Plano de Verão “está a ser cumprido sem qualquer dificuldade”. E que as 12 urgências de obstetrícia e pediatria que este domingo apresentam constrangimentos “estão a funcionar em rede com outras unidades, garantindo assim o acesso a cuidados de saúdes a todos os utentes”.

As escalas de funcionamento das urgências até à próxima quinta-feira foram divulgadas no final da semana passada pelo Ministério da Saúde. Sete das urgências que vão estar fechadas são de obstetrícia e ginecologia e cinco são de pediatria (pode consultar as escalas aqui).

Num comunicado enviado aos meios de comunicação, este domingo, a DE-SNS reforça que os serviços que estão com constrangimentos “têm a urgência interna em funcionamento” e que tem capacidade para “receber casos urgentes referenciados pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela Linha SNS 24 grávidas”, cujo número é 808 24 24 24.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é onde a situação volta a ser mais complicada. Mas a DE-SNS garante que “o plano assistencial está a ser cumprido”. Relativamente às três maternidades da Península de Setúbal, assegura que estão a trabalhar em rotatividade semanal, “garantindo aqui uma urgência sempre aberta ao exterior”.

Quanto à Grande Lisboa, a resposta ao fim de semana está garantida com a “abertura permanente da Maternidade Alfredo da Costa e do Hospital de Cascais”. As duas unidades são apoiadas pelos hospitais São Francisco Xavier (um fim-de-semana por mês”) e Amadora-Sintra (dois fins-de-semana por mês”).

No caso dos hospitais de Caldas da Rainha, do Médio Tejo e de Santarém, “também existe uma coordenação para que resposta ao nível da urgência de obstetrícia/ginecologia seja alternada”, refere o comunicado. O mesmo acontece com os hospitais de Vila Franca de Xira e de Loures.

“Este plano para as urgências de obstetrícia da Região de Lisboa e Vale do Tejo foi acordado entre o Ministério da Saúde, os directores clínicos e presidentes dos conselhos de administração dos hospitais envolvidos, em reuniões que contaram também com a colaboração do colégio de Obstetrícia da Ordem dos Médicos”, explica a DE-SNS, que salienta que este domingo estão abertos 24 horas um total de 125 serviços de urgência.