Inquérito de Estimação: SOS Bigodes

No Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda animal que o mundo deve conhecer. A SOS Bigodes resgata cães e gatos abandonados em Barcelos.

A SOS Bigodes nasceu da vontade de Cristiana Dias Melro e “do amor incondicional" que tem pelos animais, começa por explicar a fundadora em resposta ao inquérito de estimação.

O objectivo inicial passava por resgatar animais abandonados ou que se perderam dos donos nas ruas de Barcelos e, com a ajuda de terceiros, angariar dinheiro para os sustentar até serem adoptados. Mais tarde, a SOS Bigodes tornou-se oficialmente numa associação que, além de resgatar cães e gatos errantes, os entrega para adopção responsável depois de vacinados, esterilizados e de terem microchip.

"Para adoptarem, os interessados têm de responder a um formulário onde são feitas várias perguntas para assegurar que têm condições para receberem o animal", adianta Cristiana Dias Melro.

Depois disto, são contactados para “uma conversa mais detalhada” e agendarem várias visitas ao animal até este ser entregue ao futuro tutor.

Os animais bebés podem ser adoptados a partir dos seis meses e, à semelhança dos adultos, também são entregues depois de estarem esterilizados e terem identificação electrónica.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Para a nossa associação seria a esterilização obrigatória das fêmeas e castração dos machos aos seis meses.

Um caso marcante

Sem dúvida que a nossa Jade. Tinha um problema de saúde muito grave e, infelizmente, já não está connosco, mas foi uma cadela muito importante para todas as voluntárias da SOS Bigodes.

O Calico Jack, que ainda está connosco, é outro animal que também está a deixar a sua marca. Encontrámo-lo com sarna bastante avançada, sem qualquer pêlo no corpo e com a pele em ferida. Foram meses de tratamento e o veterinário teve de retirar-lhe os olhos.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

O maior conselho é que pensem bem antes de avançarem. Avaliem se têm condições físicas e económicas para adoptar um animal que será também um membro da família.

SOS Bigodes Contactos | sosbigodesanimais

@gmail.com Instagram Facebook

Um projecto que tem de ser conhecido

A Amigatos da Milkinha, uma associação de protecção animal de Braga que resgata gatos abandonados ou que se perderam dos donos e, neste caso, os devolve aos tutores.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Qualquer uma das nossas voluntárias merece ser reconhecida pelo trabalho maravilhoso que executam na SOS Bigodes. Por isso, aqui fica um agradecimento especial à Sandra, à Andreia, à Aida, à Marta, à Rita e à Beatriz.