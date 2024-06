França: o medo está a vencer a esperança

1. A Europa retém a respiração. A França está em estado de choque ou de tumulto. As últimas sondagens atribuíam à União Nacional (UN) de Marine Le Pen 34% dos votos, 29% à Nova Frente Popular (NFP) e 22% à maioria presidencial de Emmanuel Macron, que foi a que mais subiu com a primeira semana de campanha. Multiplicam-se as análises na imprensa europeia sobre as consequências de uma vitória da extrema-direita francesa nas instituições europeias e na sua agenda política quando se avizinham desafios imensos para o futuro da União. A Europa que conhecemos hoje foi construída a partir da aliança entre a França e a Alemanha. A França é incontornável.

