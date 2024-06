Dia 3 de Rock in Rio: nostalgia dos Jonas Brothers, celebração dos Ornatos e (como sempre) Ivete Sangalo

O terceiro dia de Rock in Rio 2024 foi uma verdadeira viagem no tempo.

Os Jonas Brothers, que ascenderam ao estrelato no final dos anos 2000, como tantos outros artistas, estrearam-se em Portugal, no concerto que encerrou o Palco Mundo. Houve os singles que lhes devolveram o sucesso na segunda vida (agora adulta) da banda, como Sucker e What a Man Gotta Do, mas também clássicos como SOS e When You Look Me in the Eyes, temas dos filmes Camp Rock e até alguns temas que foram lançando a solo, ao longo dos anos.

Umas horas antes, no Palco Tejo, eram os Ornatos Violeta, nome incontornável na história do rock português, que celebravam o quarto de século daquele que será o maior disco da sua carreira – O Monstro Precisa de Amigos. Para a festa, trouxeram convidados: Samuel Úria, Gisela João, Ana Deus e o quarteto de cordas Solistas da Casa da Música. Os êxitos estiveram todos lá.

Foi o pop aveludado de Carolina Deslandes que abriu as portas do palco principal, ainda antes da pausa geral no recinto para o jogo da selecção nacional frente à Turquia. Três golos depois, a celebração continuou com o furacão Ivete Sangalo (ainda se podem fazer piadas sobre Poeira?) a dar o espectáculo do costume.

O palco Mundo contou ainda o rapper Macklemore, conhecido por temas como Thrift Shop e Can't Hold Us e os veteranos James fizeram as delícias dos fãs que marcaram presença no palco Galp.