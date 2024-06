A primeira vez de Alemanha e Suíça num Europeu

As circunstâncias e a história não são propriamente propícias à Suíça no embate deste domingo à noite com a Alemanha, que decide as contas do Grupo A do Euro 2024. Mas os helvéticos ainda podem carimbar o primeiro lugar, no caso de triunfo, e só um cataclismo os impediria de confirmar o apuramento até em caso de derrota.

Países vizinhos, alemães e suíços já se defrontaram por 53 vezes em jogos das selecções principais, a esmagadora maioria destes, 46, particulares. O primeiro embate ocorreu em Abril de 1908 e terminou com uma goleada, por 5-3, para a Suíça. Porém, as estatísticas depressa revelaram uma realidade bem diferente sobre o potencial desportivo dos dois oponentes.

De lá para cá, os germânicos foram galgando patamares na hierarquia do futebol mundial, até se tornarem numa das maiores potências deste desporto, com quatro Mundiais e três Europeus no currículo. No frente-a-frente com os suíços somam 36 vitórias, oito empates e nove derrotas. E melhor: nos últimos 21 jogos (entre Outubro de 1959 e Outubro de 2020) perderam apenas uma vez, num particular, em 2012.

Desde então, disputaram apenas mais dois encontros, na fase de grupos da Taça das Nações Europeias de 2020-21, com outros tantos empates (1-1 e 3-3). Dois resultados que permitem aos suíços sonhar em Frankfurt – isto, apesar das más recordações nos encontros disputados frente à Alemanha em fases finais de grandes competições. Os germânicos golearam na fase de grupos do Mundial de 1966, em Inglaterra, por 5-0; e venceram pela margem mínima (2-1) também na fase inicial do Mundial de 1962, no Chile.

A excepção aconteceu no Mundial de 1938, em França – a segunda edição da prova –, em que os helvéticos eliminaram o vizinho nos oitavos-de-final, por 4-2, após um empate a uma bola no primeiro encontro. Este será o primeiro jogo numa fase final do Euro entre as duas selecções.

Uma partida onde é expectável que a Alemanha (primeira selecção a ganhar lugar nos "oitavos") proceda a alterações no "onze" titular, poupando alguns jogadores, apesar de o técnico Julian Nagelsmann garantir não ter planos para tal.

“De momento, não há planos para alterar a equipa. Não estou a tomar em consideração o risco de cartões amarelos, porque confio plenamente no plantel. Se um jogador acabar por ser suspenso, mandamos entrar outro”, referiu este sábado, na antevisão do encontro.

Já o seleccionador suíço, Murat Yakin, promete não alterar a filosofia de jogo, admitindo que um empate serviria as ambições da sua equipa.

“Tivemos resultados positivos nos dois primeiros jogos e agora estamos aqui, numa boa situação. Não precisamos de ganhar. Queremos mostrar as nossas qualidades e fazer a Alemanha passar um mau bocado", sintetizou. "Antes de mais nada, queremos fazer uma boa apresentação”, concluiu.