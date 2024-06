Hungria e Escócia à procura de um terceiro lugar

Ainda sem terem conseguido vencer qualquer jogo no Grupo A deste Europeu de futebol, Escócia e Hungria têm neste domingo a derradeira oportunidade para manter viva a esperança de continuarem em prova. E se os húngaros somam mesmo duas derrotas e são até ao momento uma das desilusões da prova, os escoceses ainda foram capazes de resgatar um ponto frente à Suíça. De qualquer forma, quem vencer a partida desta noite garantirá o terceiro lugar e ficará à espera de ser um dos quatro melhores terceiros da fase de grupos para seguir para os “oitavos”.

Esta perspectiva faz antecipar um jogo aberto e animado, já que ambas as selecções precisam de pontos para se colocarem nessa posição (de um dos melhores terceiros).

Nos húngaros, que chegaram a este Euro 2024 sem qualquer derrota no passado ano, o desempenho tem sido uma decepção. Marco Rossi, o italiano seleccionador dos magiares, não escondeu a desilusão e já prometeu que haverá mudanças naquele que tem sido o “onze” tradicional da Hungria na prova.

“Faremos algumas alterações na equipa, mas isso não tem necessariamente a ver com as exibições. Trata-se, simplesmente, porque achamos que devemos ter um pouco mais de frescura”, analisou Rossi.

Entre os escoceses, acredita-se que é possível dar continuidade à melhoria ocorrida do primeiro para o segundo duelo que realizaram neste Europeu. Goleados pela Alemanha por 5-1 no jogo inaugural da competição, os escoceses conseguiram somar um ponto frente à Suíça (1-1), esperando agora chegar ao primeiro triunfo e, dessa forma, manterem-se vivos no Euro 2024.

Por muitos considerada como uma das piores selecções neste Campeonato da Europa, os jogadores da Escócia estão decididos a provar que essas pessoas estão enganadas e querem fazê-lo, precisamente, frente à Hungria. John McGinn, médio do Aston Villa, foi o porta-voz desse desejo: “Acho que não há muito gente a acreditar em nós, por isso temos de ser nós a fazê-lo.”

E há pelo menos um dado histórico que pode dar alento aos escoceses: é que apesar de a Escócia ter vencido apenas dois dos 11 jogos que já disputou em Europeus de futebol, esses dois triunfos ocorreram, precisamente, nos terceiros encontros da fase de grupos.

Escócia e Hungria nunca se defrontaram em jogos oficiais. Os anteriores embates (9) foram todos particulares e revelaram bastante equilíbrio: três vitórias escocesas e quatro húngaras.

Uma ligação portuguesa: a partida terá como VAR o português Tiago Martins.