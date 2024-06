Enóloga Branco 2022 e Falcoaria Tinto 2021 vencem o Concurso de Vinhos do Tejo

O concurso distinguiu o vinho branco da Ode Winery e o tinto do produtor Casal Branco. Na mesma cerimónia, Pedro Gil Franco, da Adega do Cartaxo, foi eleito Enólogo do Ano.

A entrega de prémios da 14.ª edição do Concurso de Vinhos do Tejo aconteceu na sexta-feira, 21 de Junho, numa cerimónia com 400 pessoas na Ode Winery, em Vila Chã de Ourique, no Cartaxo, que distinguiu os melhores vinhos da região do Tejo. Organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, o concurso considerou o Enóloga Branco 2022, da própria Ode Winery, e o Falcoaria Tinto 2021, do produtor Casal Branco, os melhores vinhos do ano, com o prémio Grande Excelência.

Na mesma noite foram também atribuídas distinções nas categorias de Enólogo do Ano, Prémio Carreira, Empresa Excelência e Empresa Dinamismo. A gala foi também marcada pela entrega de prémios do Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo, com o restaurante madeirense Desarma, do hotel The Views Baía, a ganhar os prémios de Melhor Restaurante, Melhor Cozinha de Autor e Melhor Harmonização.

Ao todo, 50 jurados avaliaram 216 amostras para a edição deste ano do Concurso de Vinhos do Tejo. Além dos prémios Grande Excelência, atribuídos ao Enóloga Branco 2022 e ao Falcoaria Tinto 2021, foram entregues cinco Medalhas Grande Ouro, 27 de Ouro e 39 de Prata. O Reserva das Pedras Fernão Pires Branco 2018 (Quinta da Alorna), o Senhora Companhia Vinho Novo Tinto 2023 (Companhia das Lezírias), o Dona Anca Grande Reserva Tinto 2020 (Anca Martins), o Bridão Late Harvest Branco 2022 (Adega do Cartaxo) e o Varandas Licoroso Branco 2010 (Adega de Almeirim) foram os premiados com Grande Ouro.

À semelhança do que aconteceu na edição anterior do concurso, a CVR Tejo premiou ainda o melhor Fernão Pires a concurso, distinguindo o Reserva das Pedras Fernão Pires Branco 2018, da Quinta da Alorna. Este ano, e pela primeira vez, também atribuiu um prémio ao melhor Castelão em prova, com o Casa da Atela Castelão Vinhas Velhas Tinto 2021, da Quinta da Atela, a vencer nesta categoria.

Pedro Gil Franco, da Adega do Cartaxo, que chegou a jogar futebol na 2.ª divisão nacional antes de se dedicar aos vinhos, foi considerado Enólogo do Ano. Manuel Azoia Gabirra, presidente da Adega Cooperativa de Almeirim há 10 anos (e há 35 anos membro da direcção), foi galardoado com o Prémio Carreira. A mesma Adega de Almeirim ganhou o prémio na categoria Dinamismo, graças ao seu crescimento no ano passado A Quinta do Casal Monteiro, em Almeirim, foi eleita Empresa Excelência.

A noite foi também marcada pela entrega dos prémios da 11.ª edição do concurso Tejo Gourmet. O restaurante madeirense Desarma, do hotel The Views Baía, no Funchal, foi o grande vencedor da noite com o diploma Grande Ouro e três prémios: Melhor Restaurante, Melhor Cozinha de Autor e Melhor Harmonização. O À Terra, do Octant Vila Monte Hotel, em Olhão, foi considerado Melhor Tradicional. O Amassa, em Santarém, venceu na categoria de Melhor Internacional e o Tum Tum, em Torres Novas, na de Melhor Casa de Petiscos. A Melhor Carta de Vinhos foi para o restaurante Roots, em Torres Vedras.