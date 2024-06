Regresso à normalidade

Miranda Sarmento substituiu o discurso do “caos” e do “buraco financeiro” na semana em que Bruxelas retirou Portugal da lista dos países com desequilíbrios macroeconómicos.

Este Governo iniciou funções com o maior toque de dramatismo de que há memória. Ainda não tinha saído empossado do Palácio da Ajuda e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, já apontava o dedo ao PS por tentar ser “uma força de bloqueio” e, durante as semanas seguintes, o seu ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, acusava e voltava a acusar o anterior executivo socialista de ter deixado as contas públicas “piores” do que o anunciado e a máquina do Estado “num caos e colapso”.