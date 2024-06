Três mortos e dez feridos num ataque a tiros no Arkansas

Incidente ocorreu numa mercearia em Fordyce, 112 quilómetros a sul da capital do estado. O autor dos disparos foi ferido pela polícia e está detido. Desconhecem-se as razões do ataque.

Um homem disparou indiscriminadamente dentro de uma mercearia no estado do Arkansas, matando três pessoas e ferindo outras oito, antes de se envolver numa troca de tiros com agentes da polícia. O homem acabou por ser ferido e detido, não correndo perigo de vida. Dois polícias ficaram também feridos.

A informação foi avançada aos jornalistas pelo director da polícia do Arkansas, Mike Hagar, que acrescentou que os dois agentes atingidos não correm perigo de vida.

"Infelizmente, podemos confirmar que 11 civis inocentes foram baleados e três deles morreram. Dois agentes da autoridade ficaram feridos na troca de tiros. O suspeito também foi baleado e levado sob custódia", disse Hagar que não explicou as circunstâncias do tiroteio nem respondeu a perguntas.

O tiroteio ocorreu na mercearia Mad Butcher em Fordyce, uma cidade de 3.200 habitantes a cerca de 112 km a sul de Little Rock.

Entre os feridos há casos em estado crítico, explicou Hagar.

A governadora do estado, Sarah Huckabee Sanders, disse na rede social X (antigo Twitter): "Estou grata às forças da ordem e às primeiras equipas de emergência pela sua acção rápida e heróica para salvar vidas. As minhas orações estão com as vítimas e com todos os afectados por este incidente horrível."