Hamas fala em 42 mortos em ataques de Israel na Cidade de Gaza

Pelo menos 42 pessoas foram mortas em ataques israelitas a bairros da Cidade de Gaza, no norte do enclave palestiniano, no sábado, disse o director do gabinete de imprensa do governo do Hamas.

Um ataque israelita contra casas em Al-Shati, um dos oito campos de refugiados históricos da Faixa de Gaza, matou 24 pessoas, disse Ismail Al-Thawabta à Reuters. Outros 18 palestinianos foram mortos num ataque a casas no bairro de Al-Tuffah.

As forças armadas israelitas emitiram um breve comunicado sobre o assunto: "Há pouco tempo, os caças das IDF atingiram duas infra-estruturas militares do Hamas na zona da cidade de Gaza".

O Hamas não comentou a alegação israelita de ter atingido as suas infra-estruturas militares. Em comunicado, o grupo afirmou que os ataques visavam a população civil e prometeu que "a ocupação e os seus líderes nazis pagarão o preço das suas violações contra o nosso povo".

Imagens obtidas pela Reuters mostram dezenas de palestinianos a correr em busca de vítimas no meio das casas destruídas. As imagens mostram casas destruídas, paredes rebentadas, detritos e poeira a encher as ruas do campo de refugiados de Shati.

Passados mais de oito meses de guerra, o avanço de Israel centra-se agora nas duas últimas zonas que as suas forças ainda não tinham conquistado: Rafah, no extremo sul de Gaza, e a área em torno de Deir al-Balah, no centro.

Segundo os residentes, os tanques israelitas aprofundaram a sua incursão nas zonas ocidental e norte de Rafah nos últimos dias. No sábado, as forças israelitas bombardearam várias zonas a partir do ar e do solo, obrigando muitas famílias que viviam em zonas descritas como zonas designadas para fins humanitários a abandonar a zona norte.

Os militares israelitas afirmaram que as forças continuaram as operações "precisas e baseadas em informações" em Rafah, matando muitos homens armados palestinianos e desmantelando infra-estruturas militares.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde de Gaza afirmou que pelo menos 25 palestinianos foram mortos em Mawasi, no oeste de Rafah, e 50 ficaram feridos. Os palestinianos afirmaram que um projéctil de um tanque atingiu uma tenda que albergava famílias deslocadas.

O exército israelita afirmou que o incidente estava a ser analisado. "Um inquérito inicial conduzido sugere que não há indícios de que um ataque tenha sido efectuado pelas IDF na área humanitária de Al-Mawasi", afirmou.