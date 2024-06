Imprensa internacional: “Portugal cresceu e é um sério candidato à vitória”

Na noite deste sábado, nem só de Cristiano Ronaldo se fizeram títulos. Correndo as crónicas da imprensa internacional, há destaque para a imponência de Pepe, a versatilidade de Bernardo Silva e a desenvoltura de Vitinha frente à Turquia, no jogo que garantiu o apuramento para os oitavos-de-final do Euro 2024.

Em Espanha, a selecção de Roberto Martínez "segue firme e forte" para a próxima fase do Europeu. "Marcou três golos e deu o exemplo de uma equipa dominante e ofensiva, que conta com uma extraordinária lista de jogadores distribuídos pelos melhores clubes da Europa", escreve o El País, que encerra o capítulo do "Portugal tímido de Fernando Santos". "A equipa pode não ter ainda atingido a fluidez da Espanha ou da Alemanha, mas é uma séria candidata ao título no dia 14 de Julho."

"Depois de perceberem o jogo que os turcos queriam fazer, foram João Palhinha, Vitinha, Bernardo Silva e João Cancelo que puseram a máquina a funcionar. Foi então que surgiu um Portugal mais autoritário e confiante com a bola no meio campo adversário", elogia o diário espanhol.

De Itália, uma nota menos positiva: não foi o dia de Rafael Leão, aponta o Gazzetta dello Sport. "Jogo sem história: excessiva disparidade técnica entre o ataque da equipa de Martínez e a defesa da selecção de Montella. Portugal cresceu e confirmou que é um sério candidato à vitória", considera o enviado ao Euro do jornal desportivo italiano. Quanto a Pepe, "louvável e irredutível, com os seus 41 anos".

"Só a segurança do estádio do Dortmund tem mais falhas que a defesa da Turquia", remata o cronista do também italiano Corriere della Sera, em referência às sucessivas invasões de campo por adeptos que tentavam tirar fotografias com Cristiano Ronaldo. "Foi um novo CR7 que conduziu Portugal aos oitavos-de-final: com a bola nos pés, a poucos metros do guarda-redes, Cristiano preferiu passá-la a Bruno Fernandes, num acesso de generosidade raro na sua longa carreira", lê-se sobre o capitão português. "A não ser que a sua intenção fosse bater mais um recorde: com sete assistências, tornou-se, de facto, recordista no Europeu."

Nas redacções francesas, o desportivo L'Equipe viu Bernardo Silva "incansável" e Pepe "impressionante na defesa", enquanto o Le Monde optou pelo título "Portugal extingue o fervor turco em Dortmund".

"Esta foi uma vitória de afirmação para Portugal, não pelo que fez, mas pelo que não precisou de fazer. Por vezes, a sensação foi a de ver uma equipa de adultos a jogar na escola primária. O maior obstáculo para a equipa de Roberto Martínez foram os espectadores a correr para tirar selfies com Cristiano Ronaldo", escreveu o jornalista do britânico The Guardian. "Vitinha foi sublime, um maestro da velha escola. Bernardo Silva voltou a ser uma espécie de WD40 do futebol. Ronaldo esteve ocupado desde o início. Por vezes, até voltou aos velhos truques."