O mesmo controlo e mais baliza é a receita para atacar a Turquia

As regiões da Renânia do Norte-Vestefália e de Baden-Württemberg, motores da indústria, são aquelas que concentram o maior volume de habitantes turcos na Alemanha. É, por isso, mais do que previsível que esta tarde a selecção de Portugal esteja em inferioridade numérica no jogo das bancadas em Dortmund, onde defrontará a Turquia no segundo encontro da fase de grupos do Euro 2024. Um triunfo garantirá o apuramento imediato para os oitavos-de-final, do mesmo modo que uma derrota não hipotecará a qualificação. “Precisamos de ser nós mesmos”, exortou Roberto Martínez, um seleccionador cada vez mais convencido dos méritos da equipa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt