Bélgica ganha e lança a confusão no Grupo E

Com golos de Youri Tielemans e Kevin de Bruyne, os belgas derrotaram a Roménia. As quatro equipa do grupo chegam à última jornada com três pontos.

O que é que uma equipa que chegou ao Campeonato Europeu de 2024 com estatuto de candidata e, após a primeira jornada da fase de grupos, está encostada às cordas, precisa? De um golo aos 73 segundos. Após uma estreia contra a Eslováquia onde dominou de início ao fim, mas nunca conseguiu marcar, a Bélgica confirmou o favoritismo contra a Roménia e, com a vitória por 2-0, lançou a confusão no Grupo E: as quatro selecções partem para a derradeira jornada com três pontos.

O jogo que encerrou as contas da segunda jornada do Alemanha 2024 colocou em Colónia duas selecções em posições bem diferentes. Se de um lado a Roménia tinha o conforto de um triunfo expressivo frente à Ucrânia (3-0), a Bélgica estava ainda digerir o duelo com a Eslováquia, onde foi claramente superior e viu dois golos de Lukaku serem invalidados pelo VAR.

No entanto, desta vez, os belgas não se podem queixar da eficácia. Com uma jogada muito bem construída, a equipa comanda por Domenico Tedesco conseguiu o que mais queria: colocar os romenos em posição de desconforto. Na primeira oportunidade de perigo da partida, Lukaku soube jogar de costas para a baliza e assistir Youri Tielemans, que desviou a bola de Florin Nita, fazendo o primeiro golo da partida. Aos 73 segundos, o remate certeiro do médio do Aston Villa dava o conforto que a Bélgica necessitava.

A partir daí, os “diabos vermelhos” passaram a conseguir gerir o ritmo como querem e gostam. Apesar de um par de ameaças da Roménia - Radu Dragusin, aos 5’; Denis Dragus, aos 39’ -, a primeira parte esteve sempre sob controlo belga que podia ter chegado ao intervalo com uma vantagem superior a um golo.

Sem qualquer mudança ao intervalo, a segunda parte não fugiu ao guião da primeira. A diferença, é que a Bélgica demorou um pouco mais a marcar. Apesar de os romenos terem mostrado alguma audácia após o descanso, Kevin de Bruyne ameaçou aos 52’ e aos 55’, e, após mais um golo anulado neste Europeu a Lukaku (64’), de Bruyne matou o jogo aos 80’: Após um pontapé de baliza de Casteels, um pequeno desvio de Lukaku colocou o médio do Manchester City frente a frente com o guarda-redes romeno, e, com a classe habitual, o capitão belga bateu Nita.

Com a vantagem de dois golos, a Bélgica recuou, permitindo que a Roménia tomasse conta da partida e arriscasse tudo no ataque. Com isso, o jogo ficou partido e, até ao apito final, houve oportunidades para os dois lados. No entanto, o resultado não voltou a sofrer alterações.

Assim, com os primeiros três pontos para os belgas no Euro 2024, o equilíbrio não podia ser maior no Grupo E: Roménia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia chegam ao último jogo com três pontos e a dependerem apenas de si para garantirem o apuramento.