Doze hospitais vão ter urgências de obstetrícia e pediatria fechadas no domingo

Doze urgências de obstetrícia e de pediatria estarão fechadas no domingo, o dia com o maior número desses serviços encerrados, de acordo com a escala até à próxima quinta-feira divulgada esta sexta-feira pelo Ministério da Saúde. Sete são urgências de obstetrícia e ginecologia e cinco são urgências de pediatria. A lista pode ser consultada aqui.

Este fim-de-semana, as urgências de obstetrícia dos hospitais de Setúbal, Beatriz Ângelo (Loures), Garcia de Orta (Almada) e Leiria e no domingo a da Póvoa do Varzim vão estar encerradas, sendo que no caso do Hospital de Almada a urgência de obstetrícia/ginecologia estará encerrada pelo menos até quinta-feira da próxima semana.

As escalas das urgências publicadas esta sexta-feira no Portal do SNS mostram que, este fim-de-semana e ao longo da próxima semana, várias urgências do país voltam a ter de fechar ou irão funcionar com interrupções devido à falta de profissionais para assegurar todas as escalas durante 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é onde a situação volta a ser mais complicada, com o encerramento da urgência de Setúbal (com ginecologia e obstetrícia fechada todo o fim-de-semana). Já no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a obstetrícia está fechada desde esta sexta-feira e assim continuará durante toda a semana e a pediatria irá funcionar somente entre as 8h30 e as 20h até quinta-feira.

Em Loures (Hospital Beatriz Ângelo), a obstetrícia fecha sexta-feira, sábado e domingo e a pediatria estará encerrada no fim-de-semana e na terça-feira e funcionará com limitações durante a semana. No Barreiro, a urgência de obstetrícia estará fechada na quarta e na quinta-feira e a pediatria fecha na quarta-feira. Também a urgência de pediatria do São Francisco Xavier irá funcionar apenas entre as 9h e as 22h durante toda a semana.

No caso do Hospital de Santa Maria, a urgência de obstetrícia está encerrada temporariamente, devido às obras de remodelação. Fonte do hospital adiantou à Lusa na última semana que os trabalhos ficarão concluídos no final deste mês, com a montagem e testagem de todos os equipamentos a decorrer em Julho e com a reabertura no novo espaço da urgência de ginecologia e obstetrícia para grávidas até às 22 semanas no início de Agosto.

No Algarve, no Hospital de Faro, a urgência de obstetrícia e ginecologia fechou esta sexta-feira às 20h30 e abre no sábado às 8h30 horas.

No domingo e na segunda-feira, a urgência de obstetrícia do Hospital de Aveiro também vai funcionar com limitações, bem como a urgência geral do Hospital de Águeda, que registará perturbações no seu funcionamento no domingo.

Em Leiria, além de a urgência de obstetrícia estar fechada todo o fim-de-semana, também no domingo não estará a funcionar a urgência de pediatria e ambas só irão abrir às 9h na segunda-feira.

Em Viseu, a pediatria só estará a funcionar entre as 9h e as 20h durante toda a semana, o que já motivou críticas por parte do bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que esta semana visitou a instituição e pediu uma solução para a região.

Em Barcelos, a urgência de pediatria irá funcionar entre as 8h e as 22h durante toda a semana, bem como a urgência pediátrica do Hospital de Torres Vedras, que irá funcionar entre as 9h e as 21h.

Já no Hospital de Chaves, a urgência de pediatria estará encerrada este fim-de-semana e no resto da semana irá funcionar entre as 8h e as 20h.

Segundo o Ministério da Saúde, este formato, que pode ser actualizado diariamente, foi concebido para divulgar, de “forma imediata e expedita”, as escalas dos serviços de urgência disponíveis, ainda que, por “constrangimentos inultrapassáveis”, estes dados possam sofrer alterações pontuais.

Na semana passada, a tutela adiantou que em breve será disponibilizada uma nova página interactiva que será carregada directamente pelos hospitais e que mostrará, a cada momento, o serviço de urgência disponível mais perto a que as utentes podem recorrer. Com Lusa