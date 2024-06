O novo capítulo no combate à corrupção

Potenciar, reforçar, aprofundar, dinamizar, assegurar, promover, actualizar e agilizar. As 32 propostas do pacote anticorrupção anunciado nesta quinta-feira pelo Governo não traçam metas temporais e deixam vários detalhes em aberto, que poderão (ou não) depender da luz verde do Parlamento. Neste P24, ouvimos Luís de Sousa, investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e consultor internacional sobre políticas de controlo à corrupção.

