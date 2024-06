Como destruir um partido

Há dias apanhei Brian Cox, o Logan Roy de Succession, a insurgir-se na BBC contra o “demónio de que não se fala” na campanha para as eleições no Reino Unido. O “demónio” é o "Brexit". Ninguém ousa sugerir o regresso à União Europeia ou aceita sequer referir as consequências da saída, ainda que haja um consenso difícil de ignorar sobre o dano que esta continua a causar à economia britânica. Keir Starmer, o mais que provável futuro primeiro-ministro trabalhista, foi um defensor da permanência do Reino na União. Agora, também na BBC, escutei-o a dizer que a questão está resolvida. A pertença à União Europeia não é a “bala de prata” contra as aflições das ilhas.

