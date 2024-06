O Conselho de Estado continua macho

Quando Giorgia Meloni foi eleita primeira-ministra de Itália, instigada por vários "tuiteiros" que conhecem as minhas posições ferozmente a favor do aumento da representação de mulheres em cargos de poder, reagi assim na rede: “Só para que não restem dúvidas, já que perguntam tantas vezes. Sim, Giorgia Meloni ser a primeira-ministra em Itália é boa notícia para diversidade de género nos mais altos cargos executivos. As mulheres não têm de ser progressistas para terem direito ao poder. Não são menos do que os homens.”

