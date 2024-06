O que o Euro 2024 já nos trouxe

Estão praticamente concluídas as duas primeiras jornadas do Europeu de futebol. Foram 21 jogos disputados até ao momento, um deles uma vitória portuguesa, sobre a República Checa. Um triunfo à justa e com uma exibição que não convenceu. A equipa orientada por Roberto Martínez terá a oportunidade, já neste sábado (17h), de deixar outra imagem, embora, é bom recordar, que na única vez que Portugal conquistou o título europeu, as exibições não foram muito palpitantes e a fase de grupos foi ultrapassada com três empates (Euro 2016).

Até ao momento é precisamente a selecção portuguesa a que mais tempo de posse de bola alcançou (74%), mas foi a Alemanha que mais acerto no passe demonstrou 94%. O guarda-redes italiano (Donnarumma) foi o que mais defesas realizou (9), juntamente com o húngaro Gulácsi, enquanto no topo dos melhores marcadores está o alemão Musiala e o eslovaco Schranz.

Alemanha e Espanha são as duas selecções já qualificadas para os oitavos-de-final da prova, com a França a poder fazer o mesmo caso derrote nesta sexta-feira os Países Baixos. Mas os neerlandeses também se podem qualificar já para a fase a eliminar da competição caso triunfem sobre os franceses. Quanto a selecções com as malas aviadas ainda não há.

O que também ainda não se viu neste Europeu foi um empate a zero, com todos os jogos realizados até ao momento a produzirem golos. E muitos destes golos resultaram do azar de alguns jogadores, já que o número de autogolos neste Euro 2024 já vai em cinco – o segundo mais elevado, pois no Euro 2020 houve 11.

Portugal ainda vai ter mais dois jogos pela frente nesta fase de grupos. Neste sábado defronta a Turquia, que venceu o seu primeiro jogo do Grupo F. Quarta-feira a selecção nacional joga contra a Geórgia. Para os oitavos-de-final passam os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros classificados.

O PÚBLICO tem um site totalmente dedicado a acompanhar a competição, para além de produzir um podcast onde sobre a prova com participação do nosso enviado ao Europeu.

À margem do Europeu de futebol, duas notas. No hóquei em patins, Benfica e FC Porto continuam a lutar pelo título de campeão nacional. Nos dois jogos já disputados houve uma vitória para cada lado e no domingo joga-se o terceiro embate, agora no Dragão. Nos motores o destaque vai para a Fórmula 1, com Espanha a receber a 10.ª prova do Mundial. Uma corrida que nos últimos oito anos só conheceu dois vencedores: Lewis Hamilton e Max Verstappen.

