Em família com o Sr. Sabão, um Trengo e música que É pra Meninos

MÚSICA

B Fachada

22 e 23 de Junho

“Tó-Zé, tu tem cuidado / Não sejas pau-mandado.” É a trautear conselhos destes que B Fachada regressa aos mandamentos, às histórias, aos medos e também às tretas que lhe contavam na infância. Na verdade, é um regresso ao álbum que lançou há 14 anos, para gáudio de pequenos melómanos e para delícia de adultos de criancice longínqua: É pra Meninos.

É no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) que, no próximo fim-de-semana, se voltam a fazer ouvir essas “canções com um olhar mordaz e incisivo sobre o (e a partir do) universo infanto-juvenil”, descreve o teatro. Há dois concertos por dias, às 11h30 e às 16h30, a 3€ por cabeça e para maiores de seis anos.

FESTIVAIS

Trengo - Festival de Circo do Porto

25 a 30 de Junho

A Erva Daninha torna a plantar um Trengo no Porto. Ainda a recompor-se do São João, a cidade acorda para o festival de circo que ocupa a cidade com os seus artistas orgulhosamente “trengos” (ou “desajeitados”, para quem desconhece a gíria).

Vem aí a nona edição e, com ela, 24 apresentações, correspondentes a 13 espectáculos que, em boa verdade, contrariam o título do festival, dada a precisão dos movimentos e a manifestação da riqueza que o circo encapsula, desde os malabares tradicionais até às abordagens mais contemporâneas.

Com epicentro no Parque do Covelo e ramificações por teatros, jardins, praças e bairros, o Trengo tem na tenda propostas para todos. Mas só uma figura tem honras de tema: “O papel da mulher enquanto símbolo do 25 de Abril”

O preço dos bilhetes para o Rivoli, o Coliseu do Porto e o Espaço Agra vai dos 3€ aos 9€; os outros espectáculos têm entrada livre.

Foto A companhia franco-brasileira Delá Praká traz ao Trengo Maiador Edinho Ramon

Festival da Tailândia

21 a 23 de Junho

Da street food ao muay thai, passando por danças tradicionais, artesanato, moda, conversas e até massagens, o Festival da Tailândia volta a animar os jardins em torno do Pavilhão Tailandês – no Jardim Vasco da Gama, em Belém (Lisboa) — com algumas das principais expressões da cultura deste país do sudeste asiático.

São três dias preenchidos com actividades a todo o momento e para toda a família, incluindo workshops de escultura em fruta, oficinas de construção de sombrinhas, jogos infantis e passatempos que podem valer vouchers para refeições, massagens ou mesmo viagens ao “país do sorriso”.

A organização é da Embaixada da Tailândia em Portugal, com o apoio da Autoridade do Turismo da Tailândia e também da autarquia lisboeta, enquanto parte das Festas de Lisboa. Funciona das 12h30 às 20h na sexta-feira, abrindo mais cedo, às 10h, no fim-de-semana. A entrada é livre.

Foto Festival da Tailândia DR

DANÇA

O Circo Mágico

21 e 22 de Junho

Bem-vindos a um lugar “onde os sonhos se tornam realidade e a imaginação voa sem limites”. Estamos no circo montado pelo Conservatório de Música e Dança de Bragança, para contar a história de uma menina que está prestes a descobrir que “a verdadeira magia do circo reside no poder da imaginação e na beleza da amizade”, ao ver como “palhaços brincalhões, acrobatas habilidosos e marionetas encantadoras ganham vida diante dos seus olhos”.

O espectáculo tem direcção artística de Luciula Zanella, que também trata da coreografia a meias com Jordana Bonette. Yann Tiersen, Chico Buarque e Mozart são alguns dos compositores a habitar a banda sonora.

Apontada a crianças a partir dos três anos, a magia acontece no Teatro Municipal de Bragança, sexta-feira, às 21h, e sábado às 17h. A entrada custa 2€.

TEATRO

No Meu Bairro

22 de Junho

Do livro No Meu Bairro, que Lúcia Vicente escreveu — com recurso ao sistema de linguagem neutra Elu — e Tiago M. ilustrou, nasceu este espectáculo de teatro para a infância que expande para o palco esse manifesto pela inclusão e pelo respeito pela diferença, onde se exploram temas como identidade de género, racismo, religião, deficiência, feminismo ou bullying.

A representatividade estende-se ao elenco e também à transmissão da mensagem, feita em português e língua gestual portuguesa. A versão teatral é da responsabilidade da associação cultural Sociedade das Primas e da encenadora Beatriz Teodósio.

Está em cena na Biblioteca de Marvila (Lisboa), no sábado, às 15h, para maiores de seis anos. Informações e reservas através do endereço nomeubairroteatro@gmail.com.

ACTIVIDADE

Cubos Sonoros

22 de Junho

Corpo, som e movimento. É nestes eixos que Clara Bevilaqua e Gui Cale, os artistas-educadores da Baileia, põem os miúdos — dos três aos cinco anos — a questionar o que os rodeia, a testar os limites do espaço, a medir o tamanho “das brincadeiras, dos sons e dos sonhos”. Tudo através desses “objectos poéticos” que são os cubos sonoros em que se metem para, a brincar a brincar, se transformarem em “fazedores de música”.

A sessão está marcada para sábado, às 10h30, no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha, por 10€.

Foto Cubos Sonoros DR

PASSEIOS

Sr. Sabão

23 e 24 de Junho

Abram alas para o Sr. Sabão, os seus pedais e a sua mercadoria que “carrega emoções e surpresas”, enquanto “recria o imaginário e a memória dos vendedores ambulantes que usavam a bicicleta como meio de transporte e como local de venda”.

Assim se apresenta o espectáculo itinerante que a associação cultural WeTumTum põe em marcha nas ruas de Évora, domingo e segunda-feira, pelas 19h, no Parque Infantil, à boleia da Feira de São João. Não é preciso pagar; é só acompanhar.

Paisagens Inúteis

21 e 22 de Junho

Vanda R Rodrigues, da associação Antípoda, é a autora e intérprete deste espectáculo-percurso em que o silêncio não só é bem-vindo, como é convocado e faz parte da experiência. A ideia é pôr os miúdos a “ver e ouvir uma paisagem” enquanto se relacionam com ela, na tentativa de “recuperar esse espaço de contemplação e ócio” que o atropelo do dia-a-dia e da tecnologia tem subtraído.

Este “caminho real e metafórico na direcção do horizonte” assume um formato bilingue (português e língua gestual portuguesa), propondo “um dispositivo não capacitista” que integra a acessibilidade desde a criação e não “como recurso acessório da apresentação”.

O desafio é lançado a crianças com mais de seis anos, pelo jardim do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, no sábado, às 18h, por 5€ (as sessões da véspera, às 10h30 e 15h, destinam-se a escolas). Próxima paragem/paisagem: mata do Fontelo, Viseu, dias 26 e 27 de Junho, às 15h e 19h30.

Foto Paisagens Inúteis DR

Comboio Histórico do Douro

15 de Junho a 27 de Outubro

Da CP - Comboios de Portugal chega o convite para “uma viagem no tempo ao longo do deslumbrante vale do Douro”. O Comboio Histórico do Douro está de volta aos carris, com a promessa de “uma experiência verdadeiramente autêntica e inesquecível”.

A bordo de uma das cinco carruagens da composição (datadas de entre 1908 e 1934), puxadas por uma locomotiva a vapor com quase cem anos (a CP 0186), percorrem-se os 36 quilómetros que ligam as estações da Régua e do Tua, com paragem no Pinhão e oferta de vinho do Porto, doces típicos e animação.

O comboio faz-se à linha às quartas-feiras, aos sábados e aos domingos (e também no feriado de 15 de Agosto), com partida às 15h30. O passaporte custa 28€ para crianças e 54€ para adultos. Mais informações aqui.

VISITA

Mês da Criança no Oceanário

18 a 30 de Junho

O Dia Mundial da Criança já lá vai, mas a bilheteira do Oceanário prolonga-lhe o espírito e “desafia todos a regressar à alegria e ao espanto da infância e (re)visitar o maior aquário de Lisboa”. Até ao final do mês, quem comprar online a entrada, válida para visitas das 16h às 19h, não paga mais do que 15€.

À sua espera está a “vivíssima” exposição permanente Um Planeta, Um Oceano — de que fazem parte quatro habitats marinhos com mais de 8000 animais de 500 espécies (lontras, pinguins, tubarões e peixe-lua incluídos) — e as mostras Florestas Submersas e One - O Mar Como Nunca o Sentiu.