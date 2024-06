Camila Cabello e Olivia Rodrigo encontram-se por acaso na Avenida de Liberdade

O momento foi captado pelos fãs que aproveitaram a oportunidade para tirar selfies com as duas artistas, que actuam em Lisboa neste fim-de-semana.

Lisboa está repleta de estrelas. As cantoras Olivia Rodrigo e Camila Cabello encontraram-se em plena Avenida da Liberdade, de forma, aparentemente, ocasional. O momento foi gravado pelos fãs, que aproveitaram a oportunidade de registar o encontro e tirar algumas selfies com as duas estrelas, que darão música à capital neste fim-de-semana.

Nos vídeos a circular nas redes sociais, as duas cantoras norte-americanas abraçam-se e trocam alguns dedos de conversa, enquanto parecem surpreendidas pelo encontro não planeado. Olivia Rodrigo está acompanhada do namorado, o actor Louis Partridge, conhecido por Enola Homes.

Neste sábado e domingo, a artista de 21 anos, conhecida por êxitos como Drivers license ou Vampire, sobe ao palco para dois concertos esgotados da digressão Guts, na Meo Arena. Por enquanto, a artista não partilhou nenhum momento da visita a Lisboa nas redes sociais, ainda que tenha vindo a documentar a passagem pela Europa no Instagram. Supõe-se que tenha chegado a Portugal apenas nesta sexta-feira, dado que actuou em Madrid na noite anterior.

LINDOS! Olivia Rodrigo, Louis Partridge e Camila Cabello hoje em Lisboa. ?? pic.twitter.com/HjGrAgh73O — Access Olivia Rodrigo (@accessoliviabr) June 21, 2024

Já Camila Cabello partilhou uma selfie na manhã desta sexta-feira onde escreve “Lisboa”, anunciando já estar na capital portuguesa. A voz de Havana ou Señorita é cabeça-de-cartaz do último dia do Rock in Rio, neste domingo, no Parque Tejo — não muito longe do Parque das Nações, onde estará a actuar, em simultâneo, Olivia Rodrigo.

No mesmo dia, o festival recebe ainda Ne-yo, Doja Cat ou a brasileira Luísa Sonza. O primeiro fim-de-semana do Rock in Rio ficou marcado não só pelo escalar de críticas quanto à organização, como pela expulsão das comentadoras Bárbara Guimarães e Sónia Tavares da zona VIP, o que levou a vice-presidente, Roberta Medina, a emitir um pedido de desculpas.

Longe da polémica, Ed Sheeran destacou-se no palco do Parque Tejo com apenas uma guitarra a acompanhar a sua voz, ainda que também tenha feito sucesso nas ruas de Lisboa, tal como Camila Cabello ou Olivia Rodrigo. Horas antes do concerto do passado domingo, o cantor partilhou no Instagram um vídeo a cantar o êxito Castle on the hill, no Castelo de São Jorge, na companhia de uma gaivota.