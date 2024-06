O futuro do carregamento eléctrico nos edifícios

Fixe bem este nome: ChargeGuru. Especialista europeia em carregamento de veículos eléctricos, a empresa está convicta de que a mobilidade eléctrica é parte da solução para alcançar uma transição energética em grande escala. Para isso procura tornar o carregamento de veículos eléctricos simples para todos através de soluções de carregamento descomplicadas, preparadas para o futuro e adaptadas às necessidades dos clientes.

“A ChargeGuru nasceu com o objectivo de criar projectos e soluções simples, recentes e escaláveis para acelerar a transição rumo a uma mobilidade eléctrica mais sustentável. Tudo para servir os clientes empresariais e particulares através da instalação de infra-estruturas de carregamento eléctrico. Pretendemos apoiar a transição para a mobilidade eléctrica com eficiência energética”, dá conta Marcus Torres, country manager Portugal da ChargeGuru.

A empresa torna-se, assim, a primeira em Portugal a oferecer a instalação de uma infra-estrutura de carregamento eléctrico sem qualquer custo para os condomínios, bem como uma solução integrada, desde a gestão da facturação mensal da electricidade à manutenção e apoio técnico.

Instalado em mais de 15 mil edifícios, em França, a solução de carregamento colectivo para condomínios é um serviço concebido para edifícios que, devido à sua antiguidade, não estão tecnicamente preparados para colocar um carregador em todos os lugares de estacionamento e totalmente financiado pela ChargeGuru. Na visão da empresa, “no caso de Portugal, à semelhança do que acontece em outros países, achámos que a oferta da nova solução da ChargeGuru para condomínios​ seria bastante útil, razão pela qual a lançámos este ano”, acrescenta Marcus Torres.

Soluções simples, recentes e escaláveis

Fundada, em França, no ano de 2018 – mas tendo reforçado a sua posição através da fusão com a empresa irmã – a ChargeGuru encontra-se em oito países da Europa e, em Portugal, desde 2021. O country manager Portugal, Marcus Torres, diz não querer que os motores de combustão acabem, mas defende as cores de uma empresa que está a acelerar a mobilidade eléctrica.

De forma a contribuir para esta aceleração, a ChargeGuru oferece diferentes soluções de carregamento, para clientes residenciais, empresas e condomínios.

Com a instalação de um contador independente, apenas os proprietários de carros eléctricos fazem o pagamento mensal, garantindo a segurança do serviço e permitindo a cada utilizador instalar um ponto de carregamento de forma simples e económica, seja através da compra ou do aluguer do carregador, sendo esta última opção “particularmente útil para clientes que são arrendatários de edifícios”. Além disso, o serviço garante sempre electricidade a partir de fontes renováveis, uma vez que a empresa recorre apenas a fornecedores de energia certificados e limpos.

Foto A ChargeGuru torna-se a primeira empresa em Portugal a oferecer a instalação de uma infra-estrutura de carregamento eléctrico sem qualquer custo para os condomínios

“Disponibilizamos a pré-instalação, o carregador e a infra-estrutura eléctrica. Os condóminos que pretendam ter um ponto de carregamento e que não queiram optar pela compra, inscrevem-se como subscritores, escolhem a mensalidade e pagam a energia consumida com base na leitura do contador. Ou seja, apenas quem utiliza o serviço é que paga, o que facilita bastante as assembleias de condóminos. Até porque não existe qualquer orçamento para aprovar”, explica Marcus Torres.

Segundo diz, “o condomínio apenas tem de autorizar a ChargeGuru a utilizar o edifício para a colocação do quadro eléctrico.” E a ChargeGuru “enquanto proprietária da infra-estrutura, é responsável pela sua operação e manutenção. A nossa instalação simplifica, harmoniza e torna mais segura a infra-estrutura de carregamento dos edifícios, além de garantir a escalabilidade”.

Para o cliente, o procedimento também é facilitado aquando do pedido de orçamento, uma vez que a empresa tem apostado no digital. Como explica Marcus Torres, “neste momento, já é possível ao cliente solicitar um orçamento no nosso website, sem que haja qualquer intervenção por parte da equipa comercial. O resultado é, depois, enviado, em poucos minutos, para o email de quem efectuou o pedido”.

Mais de 2.000 edifícios nos próximos três anos

Com o crescimento da mobilidade eléctrica, será que a concorrência dos operadores representa uma ameaça para a ChargeGuru? “A linha que delimita a nossa relação com a concorrência é muito ténue. Muitas vezes, os próprios Operadores do Ponto de Carregamento (OPC) são nossos clientes. Tanto podemos instalar carregadores assumindo directamente ao consumidor final, como podemos instalar carregadores como OPC de outras empresas”, revela o country manager Portugal da ChargeGuru. “São várias as empresas que nos reconhecem pela nossa experiência europeia, que muitas delas não têm. Além disso, a nossa cobertura nacional, inclusivamente nas ilhas, é outra das mais-valias que temos. Podemos fazer uma instalação em qualquer zona do país graças a essa capilaridade e ao facto de dispormos de parcerias locais”, enfatiza.

Nos próximos três anos, em Portugal, o objectivo passa por instalar esta nova solução de carregamento colectivo para condomínios​ em mais de 2.000 edifícios e, até final deste ano, fortalecer a rede de parceiros e aumentar as equipas locais nos maiores centros urbanos, contribuindo para a descarbonização da mobilidade. A este objectivo alia-se também a ambição de instalar mais de 100 mil pontos de carregamento em edifícios na Europa até 2025.

“Somos parceiros da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC). De acordo com um estudo de 2022 por ela divulgado, existem mais de 3.300 empresas de gestão de condomínio em Portugal. O que traz inúmeras oportunidades para a ChargeGuru, até pelo facto de o nosso serviço preencher muitas lacunas existentes neste sector”, conclui Marcus Torres.