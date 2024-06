Polónia ansiosa para ter Lewandowski de volta

Não saiu do banco no primeiro jogo da Polónia neste Europeu, contra os Países Baixos, por estar a recuperar de uma lesão que contraiu a semana passada no aquecimento do jogo particular que os polacos realizaram com a Turquia, de preparação para o Euro 2024. Mas depois da derrota com os neerlandeses, o desejo de que Robert Lewandovski jogue é difícil de disfarçar na selecção polaca que nesta sexta-feira (17h, SPTV1) defronta a Áustria, em partida da segunda jornada do Grupo D.

“Há uma grande diferença se tens o melhor jogador do mundo no banco de suplentes ou no relvado”, declarou Michal Probierz na conferência de imprensa de antecipação do encontro com os austríacos.

O seleccionador polaco ainda não dava como certo o regresso de Lewandowski à equipa — “espero que [no final do treino de ontem] as notícias sejam positivas e o possa colocar a titular. Mas ainda não sei. Estou à espera da decisão dos médicos”.

Lewandowski também tem as suas motivações pessoais para entrar em campo hoje. É que, se o avançado marcar neste Euro 2024 tornar-se-á no primeiro jogador polaco a marcar em quatro Europeus consecutivos.

Quem não tinha grandes dúvidas de que o melhor marcador da história da selecção da Polónia (82 golos) jogará de início era Ralf Rangnick, seleccionador austríaco. No entanto, acrescentou que isso não vai mudar a forma de jogar da sua equipa, derrotada pela favorita França mas pela margem mínima no primeiro jogo do Grupo D.

“Basicamente eles vão jogar da forma como têm jogado. O Lewandowski é o principal jogador da Polónia, todos vão querer passar-lhe a bola”, analisou Rangnick.

Com ou sem Lewandowski em campo, o certo é que o embate entre polacos e austríacos, ambos derrotados na jornada inaugural, será praticamente decisivo se qualquer uma das duas selecções quiser alimentar esperanças em passar à fase seguinte.