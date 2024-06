O jogador mais infeliz do Euro e outros autogolos

Não haverá maior desconsolo no futebol do que marcar na própria baliza.

Não haverá maior desconsolo no futebol do que marcar na própria baliza. E não haverá jogador mais infeliz neste Euro 2024 do que Robin Hranac, defesa-central da República Checa, que, para além de ter marcado na própria baliza o golo que iniciou a reviravolta portuguesa, também fez a assistência que concretizou essa reviravolta.

É por aqui que vamos no terceiro episódio de “O pé direito do Éder”, o podcast do PÚBLICO criado para acompanhar o Euro 2024 e pela epidemia de autogolos nas duas últimas fases finais do torneio. Também falamos sobre possíveis autogolos de Roberto Martínez, de pais e filhos goleadores e dos cuidados que Portugal deve ter no jogo deste sábado com a Turquia.

