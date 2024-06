Avançado da Albânia pede desculpa por incentivar cânticos ofensivos

Mirlind Daku, avançado albanês, foi visto a liderar os cânticos depreciativos sobre a Macedónia do Norte, no final do jogo Croácia-Albânia (2-2), a 19 de Junho.

O avançado albanês Mirlind Daku, que liderou os adeptos com um megafone, a partir do campo, em cânticos depreciativos sobre a Macedónia do Norte e a Sérvia, pediu desculpa, esta sexta-feira, 21 de Junho, alegando as emoções intensas de jogar no Euro 2024.

Daku foi apanhado pelas câmaras a incitar os adeptos após o empate 2-2 da Albânia com a Croácia, em Hamburgo. A Federação de Futebol da Macedónia do Norte exigiu um pedido de desculpas e a UEFA, a entidade que tutela o futebol na Europa, abriu um inquérito.

"Pedir desculpa é uma atitude de homem e sinto-me na obrigação moral e profissional de o fazer, por todos aqueles que foram prejudicados", afirmou o jogador numa declaração publicada nas suas redes sociais.

"Como qualquer futebolista, nestes momentos as emoções são de outro nível, que só podem ser compreendidas em campo. É difícil descrever a sensação de jogar por esta selecção nacional, por estes adeptos maravilhosos que nos dão um amor ilimitado", continuou.

O avançado de 26 anos concluiu: "Peço desculpa se ofendi alguém depois do jogo com a Croácia, o efeito do jogo faz o seu trabalho. Continuo a trabalhar em conjunto com todo o grupo pelos nossos sonhos."

A UEFA já assumiu, em comunicado, ter aberto uma investigação "relacionada com o alegado comportamento inapropriado do jogador da Federação Albanesa de Futebol, Mirlind Daku".

Um Euro de cânticos ofensivos

No torneio, estão a proliferar as polémicas sobre insultos relacionados com rivalidades da região dos Balcãs.

A Sérvia exigiu que a Croácia e a Albânia fossem punidas por linguagem odiosa, alegando que ambos os grupos de adeptos gritaram "Matem, matem, matem os sérvios" durante o jogo de quarta-feira, 19 de Junho.

A Sérvia foi também admoestada pela UEFA pelo comportamento dos seus adeptos e por cânticos anti-kosovar durante o jogo contra a Inglaterra.

A maior parte das polémicas centra-se no Kosovo, de maioria albanesa, cuja independência a Sérvia não aceita.

Daku, nascido no Kosovo, representou o seu país natal antes de se transferir para a Albânia em 2023. A etnia albanesa revoltou-se na Macedónia do Norte há duas décadas.