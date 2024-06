O processo António “Kafka” Costa

1. Na noite deste 16 de Junho, os primeiros-ministros e presidentes de Governo da União Europeia reuniram-se ao jantar. Agenda: escolher os próximos líderes da Comissão, do Conselho e do Parlamento Europeu. António Costa, reconheceu-o a imprensa nacional e europeia, estava na linha da frente dos candidatos ao Conselho e continua a estar, apesar das resistências de personalidades influentes como o polaco Donald Tusk, que alertam para os riscos da sua “situação jurídica”. Nessa madrugada, poucas horas depois do jantar, uma fuga de informação da Operação Influencer à guarda do Ministério Público recordava a quem ousara esquecer que não são os populistas, portugueses ou europeus, os rivais do PPE, ou os socialistas europeus a ditar o futuro político do ex-primeiro-ministro. A "justiça" que o demitiu do Governo não abdica de condicionar a sua ambição a uma carreira europeia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt