Ministério Público em roda livre e a cavalgada populista

Nesta semana soubemos que o filho do Presidente da República é afinal arguido no caso da cunha para o tratamento das gémeas luso-brasileiras. Já o líder do Governo Regional da Madeira decidiu retirar o programa do Governo de votação. Mas, na semana em que discussão ficou marcada pelo futuro de Costa no Conselho Europeu, surgiram umas escutas de proveniência desconhecida sobre a demissão da antiga CEO da TAP. Também a grande aliança entre PS e PSD para fazer eleger Paes Antunes para o Conselho Económico e Social não funcionou. O Poder Público analisa a semana política.

