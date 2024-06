Governo deixa cair enriquecimento ilícito e apresenta pacote sem metas temporais

Potenciar, reforçar, aprofundar, dinamizar, assegurar, promover, actualizar e agilizar. As 32 propostas do pacote anticorrupção anunciado nesta quinta-feira pelo Governo não traçam metas temporais e deixam vários detalhes em aberto, que poderão (ou não) depender da luz verde do Parlamento. Depois de o primeiro-ministro atirar as decisões legislativas "mais para a frente", a ministra da Justiça vincou que a estratégia do Governo "não foi mudar tudo", mas "eliminar areias na engrenagem". Rita Alarcão Júdice admitiu que algumas ferramentas anunciadas já foram aplicadas pelos anteriores executivos, mas ressalvou que nos actuais moldes não são "eficazes" e por isso exigem uma intervenção deste Governo.

