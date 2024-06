Comissão de inquérito à Santa Casa com apoio generalizado, PS tenta defender Ana Jorge

É ponto assente que ainda neste mês será criada uma nova comissão parlamentar de inquérito, desta vez à gestão financeira e tutela política da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). As propostas do Chega, da IL e do Bloco vão a votos na sexta-feira, mas o PSD já assumiu a sua concordância para a criação do inquérito parlamentar, sem especificar se irá aprovar todas, e o PS disse estar disponível para apoiar desde que este tenha "um leque temporal alargado". Se as três propostas forem aprovadas, o objecto terá que ser consensualizado.

