CES já tem nova sede no Palácio das Laranjeiras

O próximo presidente do CES vai estrear as novas instalações. A decisão foi acelerada pelo Governo, já que o Ensino Superior está integrado no Ministério da Educação. Mas Pais Antunes não foi eleito.

O Conselho Económico e Social (CES) já tem guia de marcha para se transferir para a nova sede, o “Palácio do Conde de Farrobo, integrado no conjunto patrimonial do Palácio das Laranjeiras”, lê-se no ofício do secretário-geral da Educação e Ciência, Raúl Capaz Coelho.