Caso das gémeas: Rebelo de Sousa filho, um activo tóxico do pai

O Presidente da República disse nesta quarta-feira que desconhecia e nada tem a dizer sobre a notícia de que o seu filho é arguido no processo sobre o tratamento de gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria. O filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, foi constituído arguido no inquérito do Ministério Público que investiga o chamado “caso das gémeas”. Mais um golpe na popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa?

