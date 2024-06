O dr. Nuno Rebelo de Sousa e as regras do jogo

Se o que o levou a interceder junto do Presidente, seu pai, e do então secretário de Estado da Saúde foi empatia pela situação da família das duas gémeas, então o que ele fez tem de ser desculpável.

Tenho mais perguntas do que respostas em relação ao caso das gémeas. Há sobretudo três perguntas, cujas respostas seriam fundamentais, que me parece não estarem ainda esclarecidas. A primeira prende-se com a necessidade e adequação do dispendioso medicamento: era clinicamente necessário e adequado ao caso? A segunda tem a ver com os resultados obtidos com a administração do medicamento: o tratamento foi eficaz? E a terceira é saber-se se as gémeas passaram à frente de alguém que aguardasse o mesmo tratamento.