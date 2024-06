A angústia das famílias e os milhões do PRR

Num país com as carências que Portugal tem para responder à sua população mais velha e mais frágil, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) foi ontem ao Parlamento dizer que está preocupado com a capacidade que existe para executar os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinados a respostas para idosos. E o presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, ouvido de seguida, disse que teme que se percam milhões destinados à abertura de mais camas de cuidados continuados. Afirmou desconhecer quaisquer obras em curso.

