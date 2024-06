Travis Scott detido em Miami por conduta desordeira

De acordo com os registos da prisão do rapper de 33 anos, que dará três concertos em Portugal daqui a dois meses, foi registado sob o seu nome legal, Jacques Bermon Webster

Travis Scott foi detido no condado de Miami-Dade, EUA, na madrugada de quinta-feira sob a acusação de invasão de propriedade após um aviso e sob o efeito de substâncias, noticia o The Washington Post.

De acordo com os registos da detenção do rapper de 33 anos, que dará três concertos em Portugal daqui a dois meses, foi registado sob o seu nome legal, Jacques Bermon Webster. Na rede social Twitter, o artista limitou-se a partilhar um "lol", que significa que se está a rir às gargalhadas.

Lol — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) June 20, 2024

De acordo com o relatório da polícia, obtido pelo TMZ, os polícias dizem que foram a uma marina perto de Miami Beach e encontraram Travis Scott, que, segundo as autoridades, estava a discutir com os ocupantes de um dos iates.

A polícia descreve que enquanto tentavam afastar o rapper do barco, aquele ia gritando obscenidades para quem estava a bordo do mesmo. O objectivo era que saísse do local, o que aconteceu, para regressar poucos minutos depois, altura em que foi preso. As autoridades afirmam que o artista cheirava a álcool, daí a acusação de estar sob o efeito de substâncias.

O site TMZ diz ainda que fontes próximas de Travis afirmam que o rapper já pagou a fiança, altura em que terá sido libertado, assegurando que a situação no iate nunca se tornou violenta.