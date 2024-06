Estudo da Universidade de São Paulo sugere que dor piora com o tempo, à medida que os músculos do sistema craniocervical ficam mais fatigados

Mulheres com enxaqueca e dor cervical crónica têm alterações funcionais nos músculos do pescoço. Em média, aguentam 50% menos tempo nos testes de força, resistência e pressão nessa região do que as pacientes que não apresentam essas condições.