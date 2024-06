Uma década depois, família real espanhola estreia-se no Instagram

“Uma década depois, renovamos o nosso compromisso com a defesa dos valores constitucionais e com o serviço do povo espanhol”, escrevem na primeira publicação nesta quinta-feira.

As celebrações dos dez anos de reinado de Felipe VI trouxeram novidades, para reflectir uma monarquia mais jovem. No almoço de festa, Leonor e Sofia surpreenderam com um (pouco habitual) discurso não planeado para elogiar os pais e emocionaram o rei. Pouco depois, nesta quinta-feira, a casa real espanhola chegou oficialmente ao Instagram, para mostrar uma monarquia voltada para o futuro. Até agora, a casa real não tinha conta no Instagram e divulgava apenas as novidades através do site oficial.

“Uma década depois, renovamos o nosso compromisso com a defesa dos valores constitucionais e com o serviço ao povo espanhol; esse foi, é e será sempre o nosso dever. Obrigado a todos por se juntarem a nós neste dia tão especial”, escreve a casa real na primeira publicação, onde partilha algumas fotografias das celebrações desta quarta-feira, 19 de Junho, dia em que Felipe VI comemorou dez anos no trono.

Há, ainda, um pequeno vídeo ilustrado com uma a nova canção Capriccio de Corazón para L&F 10, composta pelo violinista libanês Ara Malikian para as celebrações da década de reinado de Felipe e Letizia.

Nas primeiras publicações é dado destaque à princesa Leonor e à infanta Sofia, o futuro da monarquia, que vão ganhando cada vez mais protagonismo na rotina da família real. No almoço de aniversário, as jovens foram autoras de uma surpresa para os pais, tendo a mãe por cúmplice. Foi Letizia a dar-lhes um sinal para que se levantassem e juntas dirigiram algumas palavras a Felipe VI.

“Mãe, pai, majestades, desculpem por entrar furtivamente, mas também temos que dizer uma coisa hoje”, começou Leonor. “Obrigado por se juntarem a nós para lembrar que nestes dez anos aprendemos com os nossos pais o que significa o compromisso que nós quatro temos com todos os espanhóis”, continuou Sofia, enquanto os olhos do pai ficavam humedecidos.

Depois, levantaram os copos e pediram um brinde “aos nossos reis”. E a infanta Sofia lembrou: “Desde que nascemos aprendemos o valor desta instituição, a coroa, a sua utilidade para a nossa sociedade e o nosso propósito de servir. Para todos.”

O rei correspondeu ao brinde e abraçou as filhas. A proximidade da família sempre foi conhecida e Felipe VI mostra-se empenhado na educação das filhas. “Não quis as filhas educadas em redomas de vidro, em escolas onde fossem tratadas de forma diferente por serem infantas. Escolheu o mesmo colégio onde estudou para as filhas, deu-lhes uma visão internacional e incutiu-lhes o gosto pelas línguas estrangeiras, incluindo o árabe e o chinês”, analisava Alberto Miranda, autor de As Dez Monarquias da Europa, em conversa com o PÚBLICO, a propósito dos 20 anos de casamentos dos reis espanhóis.

As celebrações de aniversário, além do almoço e de uma parada real, incluíram uma visita da princesa das Astúrias, Leonor, e da infanta Sofia à Galeria das Colecções Reais com jovens da mesma idade. O dia terminou com um concerto de Ara Malikian no palácio real.

Foto Leonor e Sofia PIERRE-PHILIPPE MARCOU/Pool via REUTERS

Fazendo alusão à atitude de poupança por que é conhecida a família, Letizia e as filhas vestiram marcas espanholas. De manhã, a rainha reutilizou um conjunto da Maksu, que já tinha usado em Julho de 2023, nos prémios de jornalismo da ABC. O visual foi acompanhado por umas sandálias rasas, uma vez que a antiga jornalista tem síndrome de neuroma de Morton, que provoca inchaço do nervo interdigital, que fica entre dois dedos do pé.

Também Sofia repetiu o macacão da marca sevilhana Cardié, que também levou aos Prémios Princesa das Astúrias 2023. Leonor foi a única a estrear um fato vermelho da Roberto Verino.

À noite, para o concerto na plaza de Oriente, aplicou-se a mesma máxima, com a herdeira do trono a destacar-se com um conjunto de saia e top adornados com pedraria da Sfera — o coordenado total custa menos de 80 euros.