Mais de três milhões de ofertas de emprego disponíveis na EURES

No ano em que comemora 30 anos, a EURES (Rede Europeia de Serviços de Emprego) pretende continuar a facilitar a livre circulação de trabalhadores no espaço europeu. Afinal, quando criada em 1994, este foi sempre o maior objectivo da rede. Para isso, e tal como tem vindo a fazer, quer continuar a assegurar que todos os cidadãos beneficiam do acesso às mesmas oportunidades, bem como diminuir barreiras linguísticas e diferenças culturais, ou desafios burocráticos que possam surgir no processo de mobilidade entre países europeus.

Actualmente, a EURES abrange um total de 31 países – os 27 estados-membros da União Europeia, a Noruega, a Islândia, o Liechtenstein e a Suíça – e, diariamente, tem disponíveis mais de três milhões de ofertas de emprego e estágios em diversas áreas profissionais e graus de qualificação. Entre 2020 e 2022, a rede facilitou o contacto entre 5,5 milhões de trabalhadores e quase 400 mil empregadores.

Desde 2021, a Autoridade Europeia do Trabalho (AET) coordena a EURES. Como explica o director-executivo desta entidade, Cosmin Boiangiu, “a EURES é uma extensa rede humana que liga 31 cantos da Europa e que foi construída com base em três décadas de cooperação e em muitas histórias de candidatos a emprego que se deslocaram para o estrangeiro em busca de trabalho e de empregadores que os recrutaram”. Na verdade, “pode ser comparada a um jovem profissional de 30 anos que tem pela frente um futuro brilhante”.

Para conseguir um futuro brilhante, há ajuda em todo o processo

Tanto para empresas como para pessoas que procuram novas oportunidades além-fronteiras, o processo de recrutamento é acompanhado na totalidade pela EURES.

Esta “aliança” conta com cerca de 1.000 conselheiros especializados que ajudam com serviços de informação, aconselhamento nos projectos de mobilidade e com apoio à colocação e recrutamento, facilitando o contacto entre candidatos a emprego e empregadores interessados em recrutar no mercado de trabalho europeu. Há, igualmente, apoios financeiros para a participação em entrevistas, para a relocalização e reconhecimento de qualificações, e para cursos de línguas ou formação técnica de integração.

Em Portugal, a EURES está integrada no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no continente, no Instituto de Emprego da Madeira, e na Direcção Regional da Qualificação Profissional e Emprego, nos Açores, e conta com 32 conselheiros especializados em mobilidade e recrutamento transnacional. Com a sua ajuda, todos os candidatos e empresas podem obter todo o tipo de informações para a realização das suas candidaturas.

Ao longo de todo o ano, a EURES organiza ainda, a nível nacional e europeu, múltiplas iniciativas – presenciais e/ou online –, entre as quais diversos webinars ou sessões de informação divulgando recrutamentos, programas de estágio e formação dual, e perto de 40 feiras de emprego que cobrem diversos sectores do mercado de trabalho e/ou países.

30 anos de adaptação contínua

Ao longo destes 30 anos, a EURES foi-se adaptando à dinâmica e às constantes alterações, desafios e realidades do mercado laboral do velho continente, nomeadamente à digitalização e às novas tendências de emprego e recrutamento, como o teletrabalho ou formas híbridas de organização do trabalho.

Ao mesmo tempo, tem tido um papel crucial na redução do desemprego jovem um pouco por toda a Europa e na resposta dada aos desafios económicos e sociais decorrentes de crises financeiras durante o período da pandemia da COVID-19.

Nestas três décadas de existência, a EURES ajudou milhões de trabalhadores a encontrarem emprego fora de portas e milhares de empregadores a recrutarem talentos por toda a Europa, sempre contribuindo para uma Europa mais inclusiva e dinâmica.