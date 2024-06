Vitinha, no coração de tudo

Luís Enrique disse que foi o melhor jogador do PSG e foi eleito o melhor em campo no Portugal-República Checa. Se a selecção nacional teve problemas no jogo de estreia no Euro 2024, não foi por ele.

Após a vitória milagrosa graças a um autogolo e a uma assistência do mesmo checo, Robin Hranác, Roberto Martínez explicou-nos que tudo aconteceu com “um desempenho técnico e táctico bem conseguido” e “com coração e disciplina”. Vimos em Leipzig uma nova versão da selecção portuguesa no multiverso táctico de Martínez, e já tínhamos visto outras (com menos laterais ao mesmo tempo), mas Portugal precisa de uma constante para que esse multiverso não expluda. Essa constante foi Vitinha, justamente eleito como o melhor em campo no jogo de estreia de Portugal no Euro 2024. A selecção portuguesa teve vários problemas, mas nenhum deles esteve relacionado com a titularidade do médio do PSG. Antes pelo contrário.