Sérvia ameaça abandonar o Euro 2024

A selecção balcânica fez a ameaça por causa do que aconteceu no Croácia-Albânia.

A Federação Sérvia de Futebol ameaçou nesta quinta-feira abandonar o Euro 2024, após cânticos ofensivos contra o país proferidos por adeptos da Albânia e Croácia no encontro entre as duas selecções, que terminou empatado (2-2), em Hamburgo.

Ainda assim, a selecção da Sérvia entrou nesta quinta-feira em campo para disputar o segundo jogo da fase de grupos, frente à Eslovénia, em Munique.

"O que aconteceu é escandaloso e vamos solicitar à UEFA que aplique sanções, sob pena de não continuarmos na competição", disse o secretário-geral da Federação Sérvia de Futebol, Jovan Surbatovic.

Num comunicado nesta quinta-feira publicado, à parte das afirmações de Surbatovic, a federação sérvia condenou o "comportamento racista vergonhoso" dos adeptos albaneses e croatas e afirmou que o jogo devia ter sido suspenso assim que os cânticos começaram.

"Tal insulto a uma nação, com gritos de que deveriam morrer, não se via em eventos desportivos há muito tempo", lê-se no comunicado.

A UEFA, entretanto, já reagiu e multou mesmo as federações da Albânia e da Sérvia em 10 mil euros cada uma, por os adeptos terem exibido faixas com mapas nacionalistas nos jogos do Euro 2024.

Cada federação foi acusada de "transmitir mensagens provocatórias impróprias para um evento desportivo", sendo responsabilizadas pela conduta dos adeptos nos estádios.

Num tema sempre quente, os adeptos da Albânia exibiram uma faixa com um mapa do país que estende as fronteiras para o território dos países vizinhos. A faixa foi exibida durante o jogo com a Itália, no sábado, em Dortmund (1-2).

A federação albanesa foi multada em 27.375 euros devido aos adeptos terem acendido foguetes, atirado copos de cerveja e uma invasão de campo.

Na derrota por 1-0 contra a Inglaterra, em Gelsenkirchen, uma faixa dos adeptos da Sérvia incluía o território independente do Kosovo e o slogan "No Surrender/não nos rendemos".

A animosidade dos adeptos croatas e albaneses em relação aos sérvios, e vice-versa, remonta às guerras dos Balcãs nos anos 1990.

Os adeptos sérvios são conhecidos pelos seus cânticos contra croatas e albaneses, bem como pelos seus gritos racistas e apoio verbal a criminosos de guerra condenados pela morte de dezenas de milhares de pessoas durante e sangrenta dissolução da antiga Jugoslávia.

A UEFA abriu ainda uma investigação a alegados sons a imitar macacos dirigidos a jogadores ingleses durante o encontro.